Centro storico. In arrivo i nuovi cestini

Cambiano anche i cestini nel cuore di Impruneta. In via di rottamazione quelli vecchi, in arrivo i "gettacarte di nuova generazione" in piazza Buondelmonti: a base ottagonale di circa 60 centimetri ed altezza di circa 1 metro, saranno in lamiera d’acciaio, resistenti a condizioni atmosferiche avverse e anche a prova di atti vandalici. Avranno uno sportello con serratura che permette di svuotarli facilmente da parte degli addetti, ma allo stesso tempo di evitare aperture improprie. La parte dove si introducono i rifiuti è ridotta: impedisce così di metterci cose ingombranti, come i sacchetti dell’indifferenziato che qualcuno ha il brutto vizio di infilare nei cestini invece di usare il porta a porta. Un posacenere permette lo smaltimento delle sigarette. "Miglioriamo la gestione dei rifiuti urbani e anche il decoro, la cura e il rispetto della città" dice il sindaco Lazzerini.

Manuela Plastina