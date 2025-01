Incisa al settimo centro. Novoli in grande spolvero

Nel girone E l’Incisa cala il settebello e centra la settima vittoria consecutiva in campionato, battendo 2-0 il Vaggio Piandiscò. Decisiva la doppietta di Galanti che vale il terzo posto in classifica. L’Incisa allenata da Francesco Martelloni ha sogni di gloria e punta con decisione ai play off. Altra squadra in salute è la Sancascianese che batte 3-0 il Chianti Nord e ottiene il quarto successo consecutivo. I gialloverdi sono andati subito in rete con Sandroni, poi nel finale i gol di Lumachi e Guarducci. Il Chianti Nord ha giocato una buona partita, ma senza concretizzare. Avanti tutta la capolista Reggello che torna alla vittoria superando 1-0 l’Audace Legnaia, con il centravanti Focardi ancora una volta a segno confermandosi vero ariete dell’area di rigore. Partita bella, combattuta e con proteste fra Audace Galluzzo e Barberino Tavarnelle. Finisce 2-0 a favore del Galluzzo, ma gli ospiti si sono visti annullare un gol sull’1-0. Il Galluzzo ha giocato una buona partita andando in vantaggio al 63’ su rigore con Paoletti (fallo subito da Leporatti) e ha raddoppiato nel recupero al 93’ con Rosi. Ecco però la dinamica del gol annullato al Barberino Tavarnelle: Ghelli su passaggio di Ruffo calcia a rete, ma il suo tiro colpisce il palo e torna in campo; il pallone carambola sulla gamba di un difensore e arriva a Morina che si trova vicino alla linea di porta e segna. Il neoentrato Morina corre verso la propria panchina per esultare, ma il direttore di gara fischia e alza il braccio, scatenando le polemiche degli ospiti. L’arbitro Papale di Arezzo ha ritenuto Morina oltre la linea della palla al momento del tiro di Ghelli, che viene anche ammonito per proteste. Dopo questi risultati il Reggello è primo in classifica con 4 punti di vantaggio sul Barberino Tavarnelle.

Nelle altre partite lo Sporting Arno travolge per 5-0 la Dinamo Florentia con reti di Migliarese, Innocenti, Manzatu, Ferretti, Checcucci. Il San Clemente esce sconfitto 2-1 dal campo della Castelnuovese. Colpo grosso del Levane che vince 4-0 a Gambassi.

Nel girone D la squadra del momento è il Novoli che batte 3-1 il Csl Prato, doppietta di Bini e gol di Lorenzetti, salendo al quinto posto in classifica sotto la regia di mister Sangiovanni. Bene il Sagginale che non concede possibilità al Maliseti Seano vincendo 3-1 con Susini, Casini Benvenuti e Dreoni giocatori decisivi. Positivo pareggio del San Godenzo sul campo del Prato Nord per 1-1: botta e risposta fra Calamai e Zeni degli ospiti. La capolista Settimello pareggia 1-1 a Quarrata. Il Calenzano batte 3-0 la Gallianese con reti di Vanni, De Tellis e D’Orsi. La Virtus Rifredi cade in casa superata 2-1 dallo Jolo.

Francesco Querusti