Incidente sulla FiPiLi, traffico bloccato verso Firenze

Firenze, 26 giugno 2024 – Non c’è pace sulla Firenze-Pisa-Livorno: se non ci pensano i cantieri, tocca agli incidenti. Peraltro nello stesso tratto dove solo 48 ore fa c’erano stati pesanti disagi per un sinistro con un camion intraversato, solo che stavolta la direzione è quella opposta: infatti un incidente è avvenuto intorno alle 9,30 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione di Firenze. Il traffico è rimasto presto bloccato: oltre 6 chilometri di coda. Sui social ovviamente monta la polemica (e la rassegnazione) per la pericolosità della strada e di conseguenza per i continui incidenti che paralizzano i pendolari diretti a Firenze.

Nell’incidente risultano coinvolti un’auto e un camion; tre i feriti. Sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

IN AGGIORNAMENTO