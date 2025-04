Inca Cgil compie 80 anni, festa anche in Toscana

Firenze, 12 aprile 2025 - L'Inca Cgil, il patronato che si occupa di assistenza e tutela su previdenza, infortuni sul lavoro, pratiche per migranti, riconoscimento prestazioni welfare, compie 80 anni: oggi a San Gimignano (Siena) presso Cappuccina Country Resort si è svolta l'iniziativa "Inca Cgil - 80 anni di strade e successi condivisi", organizzata da Inca Cgil Toscana. "Siamo una struttura di prossimità - ha detto il coordinatore di Inca Cgil Toscana Sandro Renzoni -, un punto di riferimento per la cittadinanza, e vogliamo rafforzare sempre di più la difesa dei diritti di cittadini e cittadine sul welfare, continuando sulla strada della modernizzazione dei servizi, andando incontro alle nuove sfide digitali e dell'intelligenza artificiale, forti dell'aver puntato sulle nostre intelligenze naturali. Sì, perché i nostri operatori e le nostre operatrici, la loro professionalità e la loro disponibilità, sono la nostra più grande risorsa. L'accessibilità dei diritti è un asse fondante di una democrazia, per questo chiediamo al Governo di facilitarla e non di complicarla come invece sta accadendo sulla riforma della disabilità". In Toscana l'Inca conta 63 uffici riconosciuti dal Ministero e 190 dipendenti. Negli ultimi anni la media annua è di circa 300mila pratiche patrocinate, mentre sono mezzo milione i toscani che annualmente hanno un contatto con la struttura. Ogni anno Inca Cgil Toscana invia all'Inps 20mila domande di pensione (invalidità, vecchiaia, superstiti), mentre all'Inail si segnalano ogni anno in media 2.700 malattie professionali e si patrocinano circa 25mila richieste di invalidità civile. Infine, sono in media 5-6mila l'anno le richieste di rinnovo/rilascio di permessi di soggiorno.