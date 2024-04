In scena sul palco del Teatro Aurora: "L’Avvocato del Diavolo"

Andrà in scena al Teatro Aurora a Scandicci lo spettacolo della compagnia ’PerBacco’ dal titolo "L’Avvocato del Diavolo". Non è soltanto un cult cinematografico americano degli anni ’90 per eccellenza, ma anche un viaggio introspettivo e senza tempo nell’oscurità del male. Quel male che si insidia nelle faccende umane in modo quasi gentile e cordiale, offrendoci sempre la possibilità di scegliere quale strada seguire, secondo la regola del Libero Arbitrio. Vanità, cinismo, ambizione e desiderio ad alte dosi possono portarci a divenire, senza saperlo, stretti collaboratori del diavolo. Una trama che pone sotto una lente ciò che rincorriamo e ciò che al contempo perdiamo nella sfrenata corsa al successo. Un adattamento aperto e struggente, infuocato di emozioni. PerBacco è una compagnia fondata nel 2018 da un gruppo di amici legati dalla passione per il teatro. E’ una compagnia amatoriale che cerca di offrire al pubblico spettacoli autentici e coinvolgenti.