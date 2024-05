Aborto, a Firenze una manifestazione per difendere la legge 194

Firenze, 17 maggio 2024 - “Madri per scelta non per destino. mio il corpo, mia la scelta, mia la responsabilità”. È il titolo della manifestazione promossa dall’associazione “Donne insieme per la pace” che si terrà *domani, sabato 18 maggio dalle 11 alle 12:30 alla Loggia del Pesce, in Piazza dei Ciompi, a Firenze. “Rivolgiamo il nostro appello alle candidate e ai candidati al parlamento europeo – spiegano le promotrici dell’iniziativa -: no alle associazioni antiabortiste nei consultori. Applicare la 194, non stravolgerla. Su maternità, sessualità, aborto la prima e l'ultima parola è della donna: un principio fondamentale da inserire nella Costituzione, come in Francia e come ha chiesto il Parlamento Europeo”. Quarantatré anni fa - il 17 maggio del 1981 - la vittoria al referendum proposto per cancellare la legge 194, confermava la conquista del diritto delle donne a scegliere di interrompere una gravidanza non desiderata in modo legale e sicuro. “Dopo tutti questi anni – ricorda l’associazione Donne insieme per la pace - siamo ancora a respingere gli attacchi che vogliono stravolgere l’applicazione della legge 194”