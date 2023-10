In scena la ’vera’ storia dell’Unità d’Italia. Ed è tutta da ridere

Cosa c’è dietro l’Unità d’Italia? Tutti pensano ai grandi uomini della Storia, ma se invece a salvare le sorti dello Stivale fosse stata un’insospettabile governante? Va in scena oggi e domani (ore 20,45, domani ore 16,45), al Teatro di Cestello “La governante di Cavour”, il nuovo spettacolo scritto e interpretato dalla regina della commedia brillante Francesca Nunzi, a quattro mani con Marco Predieri, che in scena vestirà il ruolo del celebre statista. La messa in scena è uno scoppiettante e raffinato gioco teatrale, dove i due attori si cimentano in un caleidoscopio di situazioni, accenti, citazioni e giochi di parole finalizzati al compimento della grande impresa: Unire il Paese in una sola Nazione! Lo spettatore potrà spiare così nel dietro le quinte, dove si agitavano tutti i principali attori dell’irredentismo, e lo farà intrufolandosi nella grande cucina di casa Cavour, vero quartier generale delle operazioni risorgimentali.

Prenotazioni: 392.2669655 - prenotazioni@teatrocestello.it.