Imprese innovative, la ricerca diventa valore

FIRENZE

Tredici aziende toscane si aggiudicano il riconoscimento al Premio Innovazione Toscana 2024 Amerigo Vespuccì – promosso da Consiglio regionale, Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana (Dih) – che sostiene e valorizza la ricerca e l’innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane, promuovendo l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. Nella sezione Start-Up innovative il primo premio è stato assegnato alla Celeste Srl di Pisa; al secondo posto la Mediate Srl Cassiopea di Pontedera (Pisa). Nella sezione Ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile si è affermato il progetto della Erre Quadro Srl di Pisa davanti a quello della Glayx Srl di Pontedera (Pisa). Nella sezione Brevetti il primo posto è stato assegnato alla Nemesys Srl di Sesto Fiorentino (Firenze) e il secondo all’Alma Spa di Prato.

Nella categoria Innovazione e sostenibilità sociale, introdotta quest’anno, primo il Progetto Lavoro Amiata di Naldi Sacha di Santa Fiora (Grosseto) e il secondo alla Wav-e Srl Impresa sociale di Grosseto. Alla MyEcho Srl di Peccioli (Pisa) è stato assegnato il Premio speciale giovani. A queste categorie si sono aggiunti i riconoscimenti speciali del Digital Innovation Hub Toscana, rivolti a piccole e micro imprese. Cinque le aziende a cui la commissione giudicatrice ha assegnato questo riconoscimento: Baqta Fermented Superfoods Srl di Prato, Fluid Wire Robotics Srl di Pisa, Progetto Lavoro Amiata di Naldi Sacha di Santa Fiora (Grosseto), Sigma Ingegneria Srl di Lucca, e Weabios di Navacchio (Pisa). "Vogliamo dare il messaggio che le istituzioni sono al fianco di chi prova a trasformare la ricerca in valore, in occupazione, per sostenerli e perché si possa costruire un mondo migliore", ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, ha sottolineato che "la candidatura di oltre 40 progetti dimostra la dinamicità innovativa delle nostre imprese e delle nostre startup, ma anche come stia crescendo il desiderio di far conoscere alla comunità economica la propria innovazione". spirito altamente innovativo".

Re.Ce.