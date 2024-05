Illustrazioni originali del pittore Sartorio

Fino al 31 maggio, presso la Gonnelli Casa d’Aste, sarà in esposizione il cospicuo nucleo di disegni a tempera eseguiti dal pittore romano Giulio Artistide Sartorio (1860-1932) per illustrare ’Le feste romane’ di Ruggero Bonghi, edito a Milano da Hoepli nel 1891. Un importante ritrovamento, che consente di apprezzare per la prima volta il pregio delle illustrazioni rispetto alla loro riproduzione fototipografica nel volume, incapace di rendere giustizia alla loro valenza estetica. Il nucleo di trentadue disegni saranno messi all’incanto durante l’asta in programma dal 14 al 16 maggio.