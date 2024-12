Il tuo cane sporca? Se non pulisci arriva la stangata

Il Comune promette battaglia contro le deiezioni canine abbandonate: aumenteranno i controlli nelle strade e nelle aree verdi per cogliere in flagranza di reato chi non raccoglie e non butta via correttamente i bisognini del proprio animale. Il sindaco Valerio Pianigiani si appella al buon senso dei cittadini: "Ci vuole maggiore rispetto degli spazi pubblici e della comunità, lasciando pulite le nostre strade. Ma sempre più spesso ricevo segnalazioni di marciapiedi da percorrere a slalom per evitare di pestare le deiezioni. Mi vengono mandate anche le foto. Per persone con problemi di deambulazione, con sedie a rotelle e passeggini è davvero difficile non sporcarsi ed è una mancanza di rispetto". Ma se gli appelli finora non sono bastati, ora fioccano le multe: secondo l’articolo 15 del Regolamento di polizia urbana, le sanzioni vanno dagli 80 ai 500 euro. Possono essere applicate non solo a chi lascia il bisognino in strada, ma anche a chi portando a spasso il cane non ha con sé strumenti idonei per raccogliere lo sporco. "Interverremo con maggiore frequenza nelle zone più segnalate - dice Pianigiani -. Non è solo una questione di decoro, ma anche di rispetto verso gli altri cittadini e verso chi visita il nostro territorio, ma il vero cambiamento deve partire dai cittadini".

Manuela Plastina