Il Rotary premia giovani talenti in progettazione grafica e comunicazione

Firenze, 7 giugno 2024 – Consegnata ieri mattina al Liceo Artistico Alberti-Dante sezione Magliabechi la borsa di studio che il Rotary Club Firenze Brunelleschi ha istituito come riconoscimento al miglior elaborato in “Progettazione grafica-creativa e comunicazione di evento”. Tra gli oltre 80 lavori partecipanti la commissione mista composta da professori e soci rotariani ha scelto quello presentato dalla studentessa Elisa Matteuzzi, della classe Va B sezione Grafica dello stesso istituto. Erano presenti studenti, professori e il Preside Andrea Marchetti. Dopo le parole di ringraziamento del Preside, ad intervenire è stato il Presidente del Rotary Club Firenze Brunelleschi Alfredo Meletti che, oltre ai complimenti e ai ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto, ha illustrato le sette aree di azione filantropiche che il Rotary persegue a livello mondiale, anche attraverso i propri Club giovanili: “In particolare – ha puntualizzato il Presidente - l’azione indirizzata all’alfabetizzazione e all’educazione di base e al sostegno all’istruzione, di cui la borsa di studio consegnata rappresenta la piena attuazione.” La professoressa Laura Abbandoni, coordinatrice del progetto interna all’Istituto, ha evidenziato il particolare impegno che gli studenti delle sezioni coinvolte hanno profuso. L’elaborato premiato è servito alla realizzazione della comunicazione relativa al Concerto di Beneficenza “Per Firenze, canta Firenze”, a favore delle Associazioni Cure2Children e Pane Quotidiano, che si è svolto con successo lo scorso 13 maggio presso il Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall).