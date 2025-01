"Il pioppo caduto?. In posizione anomala"

La paura ha lasciato il posto a un sospiro di sollievo dopo la tragedia sfiorata a Rignano: il pioppo che lunedì ha colpito in pieno uno scuolabus su via di Selceto, ha portato in ospedale 10 persone, di cui due adulti (l’autista e l’accompagnatrice dell’Auser) e 8 studenti delle materne e elementari. Per tutti, solo piccole escoriazioni e una prognosi che va dai 3 ai 5 giorni. L’albero ha colpito la parte davanti del bus, distruggendo il parabrezza, senza toccare l’abitacolo e l’autista è riuscito a tenere il mezzo sulla carreggiata. L’incidente lascia però uno strascico di polemiche con l’opposizione che attacca: "Amministrare significa esercitare attenzione, capacità e programmazione per garantire la sicurezza – dicono i rappresentanti della lista civica Insieme per Rignano e di Iv -. L’albero caduto si trovava lungo una strada comunale: gli amministratori hanno l’obbligo di monitorare e gestire le alberature sul suolo pubblico". Chiedono dove sia il "piano quadrimestrale promesso per il controllo delle alberature e cosa era stato previsto per questo pioppo: persino a un occhio non esperto appariva in posizione anomala".

Nel 2022, ricordano, "avevamo presentato un’interrogazione in consiglio sul degrado delle alberature lungo le strade: ci è stato risposto che tutto era sotto controllo. Ora i fatti dimostrano il contrario. Sindaco e giunta rendano pubbliche le attività di controllo e manutenzione". Replica il sindaco Giacomo Certosi: "Se si erano accorti che quell’albero era in posizione anomala, potevano avvisare gli organi competenti e non dare corso a polemiche sterili– dice il sindaco -. Quella pianta si trovava in una proprietà privata. A maggio 2023 il Comune ha pubblicato un avviso che obbliga i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di provvedere all’abbattimento degli alberi non sicuri. Molti sono stati eliminati".

Manuela Plastina