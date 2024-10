Il paese fa un salto nel passato. Torna la rievocazione dell’assedio

Un salto all’indietro di diversi secoli, domenica prossima, per il borgo di Calenzano Alto che accoglierà, per il terzo anno, la manifestazione ’Calenzano 1325. Assedio al Castello’. Rievocazione storica dell’attacco delle truppe di Castruccio Castracani. La manifestazione, organizzata dal Comune con l’Associazione Turistica e l’associazione Agresto, ha ottenuto un contributo dalla Regione Toscana nell’ambito del bando di sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica. Il programma prevede l’apertura del Castello alle 11 e l’arrivo alle 12 del corteo storico, insieme agli sbandieratori, la presentazione di Gianluca Foresi "All’improvviso la rima", il saluto del Podestà e lo spettacolo degli Alfieri e Musici della Valmarina. Alle 12.30 la Divina Commedia a cura di Terreni, alle 13 pranzo nelle taverne. Nel pomeriggio sono in calendario spettacoli itineranti e destinati ai più piccoli. Alle 17,15 Il Giullar cortese, Gianluca Foresi, presenterà la rievocazione storica dell’Assedio con le compagnie d’armi. Chiusura alle 19.15 con il saluto del Gran cerimoniere e di tutte le compagnie di spettacolo. Alle 11 e alle 16 sono previste visite guidate gratuite al Museo del Figurino storico, all’Altana e alla Torre nord. I biglietti, gratuiti per i bambini fino ai 6 anni, ridotti fino ai 12 anni, per soci Coop e Atc (4 euro), interi dai 12 anni (6 euro), saranno acquistabili in prevendita su TicketOne o sul posto.

S.N.