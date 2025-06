Il liquore ’Leonetta’ made in Mugello conquista Chicago

Un liquore interamente "made in Mugello" ha vinto un prestigioso concorso internazionale tenutosi a Chicago, negli Stati Uniti. E’ il digestivo "Leonetta", realizzato dal borghigiano Andrea Fiesoli (in foto), che ha avviato solo di recente questa produzione, utilizzando una ricetta di sua nonna, che si chiamava Leonetta. Ed ora il liquore di Fiesoli sta mietendo successi e premi a livello internazionale. Quello di Chicago infatti non è il primo riconoscimento. Già in concorsi a Londra e Parigi "Leonetta" ha primeggiato, e ora nella competizione americana, i "Bartender Spirits Awards", ha ottenuto la medaglia d’oro con il punteggio di 94 su 100, assegnato attraverso giudizi distinti sulla mixability, l’equilibrio e la versatilità del prodotto, sul gusto, la sensazione al palato, il packaging e il rapporto qualità prezzo.

Di ritorno da Chicago Fiesoli non nasconde la propria emozione: "Perché questo premio – sottolinea - racconta di radici antiche, di terra buona, di mani che impastano memoria e sapori. Il Mugello è la mia casa, la mia ispirazione, il mio silenzioso maestro. Ogni goccia di Leonetta è un omaggio a questa valle fiera, al vento tra gli ulivi, al profumo dei ricordi. Portare questo spirito oltre oceano, fino a Chicago, e vederlo riconosciuto e amato, è qualcosa che mi commuove profondamente". Le parole del produttore del digestivo Leonetta si riferiscono alle origini di questo liquore. A quella ricetta segreta della nonna, che viveva nella piccola frazione vicchiese delle Caselle, ricetta che a lungo lei non ha voluto rivelare a nessuno. E quando alla fine l’ha consegnata, si sono scoperti gli ingredienti segreti, ben 26: "spezie esotiche, ma soprattutto erbe aromatiche del territorio, alcune delle quali anche rare".

Paolo Guidotti