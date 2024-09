Il Gamps spicca il volo: "Diventerà un museo"

Il museo di scienze della terra di Badia a Settimo potrebbe essere una realtà. E’ quanto emerso l’altra sera in una serata promossa dal Gamps, gestore del museo per presentare le novità dell’anno.

Un appuntamento che ha unito molte realtà associative del territorio che in questi anni hanno collaborato per la creazione del museo; c’erano anche rappresentanti di maggioranza e opposizione, segno dell’attenzione che finalmente l’amministrazione comunale sta cominciando ad avere per questo polo culturale davvero unico nel suo genere. "In questi mesi – ha detto il presidente del Gamps, Simone Casati – si sono intensificati i rapporti con la Soprintendenza. Diverse sono state le visite nel tempo, c’è l’assenso a dare vita ufficialmente al museo. Sarebbe il primo museo civico di questa città. Attendiamo adesso l’incontro con l’amministrazione comunale per formalizzare la cosa".

Del resto anche la sindaca Claudia Sereni, che ha tenuto per sé la delega della cultura, durante l’incontro coi cittadini all’ultima festa dell’Unità aveva dato segnali positivi: "Sul Gamps – ha detto Sereni – la Soprintendenza ha visitato lo spazio espositivo dell’associazione. Stiamo ragionando di fare il primo museo civico di Scandicci e quindi valorizzarlo in quanto bene pubblico. Il museo si porterebbe dietro anche tutto il potenziale che c’è in questo quartiere straordinario della nostra città che ha un grande valore storico. In più la passerella sull’Arno ha riaperto le vie verdi ciclabili, tanto che è un circuito estremamente interessante sul quale puntare".

Alla serata di martedì il Rotary club di Scandicci ha presentato anche il service di quest’anno che consiste nella realizzazione di un pannello tattile NeroBraille dedicato alla sala di Tosca, la balena fossile e di un’audio guida con l’intento di migliorare accessibilità e inclusività nella fruizione dei reperti. Per il futuro la scommessa è quella di collaborare con l’associazione Prisma anche per un video accessibile di presentazione del museo e dei contenuti delle sale.

Il Gamps da tempo cerca di avere più spazio per completare il progetto sono riaperte le prenotazioni alle visite delle scuole di tutta Italia. Visite gratuite per tutte le classi dalla terza elementare alla terza media su tutto il territorio nazionale. Un’esperienza unica che permetterà agli studenti di esplorare il mondo della mineralogia, paleontologia, scienze della terra e persino l’affascinante campo dell’intelligenza artificiale, grazie alla collaborazione con il Cnr. Per info: [email protected] Fabrizio Morviducci