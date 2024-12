Il Figline ha l’attacco spuntato . Tanto cuore ma arriva un altro ko

FIGLINE

0

TERRANUOVA TRAIANA

1

FIGLINE 1965: Pagnini, Gozzini, Simonti, Milli (87’ Nyamsi), Nobile, De Pellegrin, Zellini (46’ Bruni), Borghi (66’ Aprili), Mugelli (67’ Ciravegna), Torrini, Rufini. All.: Brachi.

TERRANUOVA TRAIANA: Timperanza, Bega, Saitta, Privitera (79’ Lischi), Massai, Sacconi, Senzamici, Iaiunese (83’ Dini), Mannella, Marini, Tassi (Grieco). All.: Becattini.

Arbitro: Aurisano di Campobasso

Marcatore: 18’ Iaiunese.

Note: Spettatori 500 circa. Angoli: 3-4. Ammoniti: Borghi, Sacconi, Marini, Massai, De Pellegrin, Bruni, Grieco, Torrini.

FIGLINE – Nonostante la tanta determinazione espressa nell’arco della gara, il Figline conferma i limiti evidenti in attacco per arrivare al gol per pareggiare la rete iniziale segnata dall’ex Iaiunese. Al 7’ gli ospiti si presentano davanti a Pagnini con Iaiunese, ma il tiro viene deviato in angolo. Al 13’ prima occasione per Il Figline: punizione di Milli con palla che arriva a Simoni che in mischia calcia a botta sicura sul primo palo, Timperanza risponde con una grande parata. Al 18’ gli ospiti passano in vantaggio. Lungo lancio dalla trequarti per Iaiunese che vince il duello con De Pellegrin, si presenta davanti a Pagnini che lo batte di precisione. La squadra di Brachi prova a reagire e al 24’ confeziona su punizione di Rufini l’occasione per pareggiare, la palla finisce sulla traversa. Ancora pericolosa la squadra di casa con Zellini, il suo tiro finisce fuori di poco. Nella ripresa, dopo una conclusione di Mugelli che sfiora il palo, al 58’ è il Terranuova a sfiorare il raddoppio: discesa di Marini sulla sinistra per Iaiunese che calcia. La difesa di casa respinge sulla linea. Al 67’ e all’80’ due conclusioni di Bruni non hanno fortuna.

Nell’ultimo tentativo per pareggiare (93’), Torrini mette in mezzo per Bruni che calcia a botta sicura, la palla sbatte sulla traversa. Rufini raccoglie e spara a rete, Timperanza neutralizza e salva il risultato.

Giovanni Puleri