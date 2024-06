Ignesti, ecco la squadra di governo. Quattro conferme e una new entry

Squadra vincente non si cambia, deve aver pensato il sindaco Federico Ignesti. Che ora ha varato la nuova giunta riconfermando, per quattro quinti, gli assessori del 2019-2024. Unico volto nuovo, quello di Marta Cappelli, classe 1995, che per cinque anni è stata consigliere comunale, è stata rieletta col massimo delle preferenze in consiglio e da due anni e mezzo è segretaria del Pd locale. A lei Ignesti ha affidato il compito di seguire Cultura, Biblioteche, Comunicazione, Trasporti, Musei, Rapporti con le Proloco, Rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale e altri Comuni, Fondi Europei e relazioni internazionali.

Il nuovo vicesindaco, 34 anni, è Pietro Modi, già assessore nella precedente giunta. Seguirà Affari Generali, Protezione Civile, Polizia Municipale, Legalità e Sicurezza, Cooperazione internazionale, Semplificazione amministrativa e trasparenza, Aree interne, Progetto valorizzazione Fortezza S. Martino, Politiche abitative. Deleghe pesanti per Marco Casati, classe 1959, che "perde" la cultura, ma avrà gli assessorati all’Urbanistica-Edilizia, Piano Operativo Comunale, Riqualificazioni urbane, Progetto Cafaggiolo, Progetto Bellezza, Città Murate, Gemellaggi, Borghi più Belli d’Italia, Ferri Taglienti.

Riconfermato Marco Recati, 48 anni, che si occuperà di Lavori Pubblici, Viabilità, Ambiente, Informatizzazione, Innovazione Tecnologica e digitalizzazione, Servizi Pubblici, Società Partecipate, Città dei Motori ed Eventi Motoristici, Rapporti con Gal Start, Distretti rurali e biologico, Centri di ricerca.

Elena Serotti, classe 1986, che torna ad occuparsi di turismo e sviluppo economico, e poi di Rapporti con l’Associazionismo, Made in Italy e artigianato, Arredo urbano e decoro, Canale WhatsApp, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sanità, e con la delega a rappresentare il Sindaco nell’Assemblea della Società della Salute. Modi, Serotti e Cappelli sono consiglieri comunali, e daranno le dimissioni, consentendo l’ingresso di tre nuovi consiglieri, Chiara Naldi, Cinzia Gullo ed Enrico Marchi. "Siamo felici del risultato – dice il sindaco Ignesti –, e ora con la scelta degli assessori abbiamo voluto dare continuità al lavoro fatto, con la voglia di ripartire subito e di rimetterci in moto. Ho intenzione di affidare deleghe anche ad alcuni consiglieri comunali, per favorire un lavoro collegiale, dove ciascuno si spenda per il bene del territorio".

Paolo Guidotti