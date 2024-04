I lavori Piazza Tellini, nuovo volto. Investimento da 300mila euro

Ha un nuovo volto piazza Tellini a Mercatale, una delle aree di ritrovo più frequentate dai cittadini. L’opera di rigenerazione urbana e miglioramento della qualità del decoro è stata realizzata grazie ai fondi del Pnrr ottenuti dal Comune . La piazza è quello spazio dove i giovani e gli adulti si ritrovano per giocare, conversare e passare del tempo libero. Uno spazio che è anche cinema d’estate. Il Comune di San Casciano ha realizzato un’opera di riqualificazione della piazza e un intervento di miglioramento del decoro urbano con un investimento di circa 300mila euro. L’intervento ha previsto la risistemazione della piazza che ha assunto un volto contemporaneo, più funzionale e accessibile e allo stesso tempo gradevole dal punto di vista estetico, rispettoso della tradizione toscana, con l’impiego di materiali tipici come il cotto per la pavimentazione perimetrale della piazza. Sono inoltre stati piantati alberi, installate panchine e cestini. "Pur mantenendo i posti auto per andare incontro alle necessità dei residenti, la piazza tornerà ad assumere aspetto e funzioni originarie, quale punto di ritrovo e aggregazione sociale, aggiungendosi alle altre piazze presenti nella frazione di Mercatale, piazza del Popolo e piazza Vittorio Veneto", ha sottolineato il sindaco Roberto Ciappi. "L’intento è quello di valorizzare gli spazi pubblici in un’ottica di sicurezza, sostenibilità e qualità ambientale".

Tale riqualificazione si inserisce nel piano degli interventi di rigenerazione urbana delle piazze della Romola e di Mercatale con una spesa complessiva di 660mila euro attraverso i fondi del Pnrr. L’inaugurazione è avvenuta in occasione della Festa dei Confetti Vintage, un antico rituale coltivato sin dagli anni ‘50, quando i giovani dichiaravano il loro amore alle coetanee facendo scivolare nella tasca dell’amata un dolcissimo confetto, rivisitato in chiave contemporanea dagli organizzatori, la Proloco, il Comune, le associazioni, i commercianti e i circoli di Mercatale.

Andrea Settefonti