I bambini invisibili tornano protagonisti

Il 29 gennaio (ore 18,30) alla Giunti Odeon di piazza degli Strozzi, Francesco Romagnoli presenta ’Babajé – Il richiamo dei bambini invisibili’ (Gremese Editore). L’autore dialogherà con la sindaca Sara Funaro e con il giornalista Iacopo Gori.

Con una semplicità che arriva dritta al cuore, questo libro racconta un’avventura folle e straordinaria, che da oltre vent’anni offre sostegno e speranza ai più deboli del Tigray, regione etiope flagellata dalla siccità, dalle malattie e da un’atroce guerra civile. ’Babajé’ narra la nascita e la crescita del ’Villaggio dei bambini’, un rifugio sicuro per orfani e piccoli dimenticati dal mondo, fondato dallo stesso autore oltre vent’anni fa. Il titolo del libro, ’Babajé’, deriva dall’affettuoso appellativo con cui i bambini chiamano Romagnoli, il loro ’papà’.

Ogni pagina trasmette l’intensità di un’esperienza umana unica, fatta di sacrificio, amore e resilienza. Dal momento dello scoppio della guerra civile, tornare in Etiopia è diventato difficile, e inviare aiuti sempre più complicato, ma Romagnoli continua a raccontare questa realtà per mantenere viva l’attenzione su questi temi cruciali. I diritti d’autore di questo volume saranno devoluti per intero all’associazione ’James non morirà’, per supportare i progetti esistenti e affrontare le nuove sfide poste dalla guerra civile.

La presentazione del libro sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti.