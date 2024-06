Gwyneth con le mani in pasta. Le vacanze toscane della star

Giorni di relax in Toscana per l’attrice americana Premio Oscar per Shakespeare in Love. La star di Hollywood è da sempre amante dell’Italia e dopo le vacanze dello scorso anno in Umbria, quest’estate torna ad assaporare i prodotti e i paesaggi della provincia aretina e dell’Isola d’Elba. Uno scatto la ritrae domenica scorsa a Cortona al ristorante La Loggetta, mentre una foto più recente la immortala nella cucina dell’Elba Kitchen Club dell’amica Cristina Lazaro Luis, dove si è trovata a modellare la pasta fresca. Non è la prima volta in Toscana per Gwyneth Paltrow. Tre anni fa, infatti, aveva visitato Firenze.