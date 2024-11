Guasto alla linea e telefoni muti. Decine di anziani isolati, è polemica

E due. Dopo avere sopportato fra fine 2023 e l’inizio di quest’anno, per ben tre mesi, i disagi dati da telefoni fissi muti diversi abitanti di un’ampia fetta di territorio compresa tra via Cairoli e viale Ferraris, nel centro di Sesto, stanno rivivendo, da alcune settimane, lo stesso problema. Con esasperazione alle stelle per i residenti interessati. L’inconveniente si è verificato intorno allo scorso 20 ottobre e, esattamente come nel 2023, ha interessato decine di famiglie, in particolare quelle con utenza fissa senza linea Internet, composte, in maggioranza, da anziani, per i quali l’utilizzo del telefono fisso rappresenta comunque una sicurezza.

Il disservizio sta riguardando, tra l’altro, residenti di via Cairoli, viale Ferraris, via Giordano Bruno, via Mameli, via Fratelli Bandiera che da giorni stanno contattando il numero 187 della Tim e inviando all’azienda comunicazioni scritte, al momento senza alcuna risposta certa o assicurazione circa l’effettiva partenza dell’intervento di ripristino. "Siamo in contatto con diverse persone che vivono lo stesso disagio – spiegano alcuni familiari di anziani alle prese con telefoni muti – e tutti abbiamo inviato più volte messaggi, anche attraverso Pec, o telefonato al 187 per cercare di venire a capo del problema che a quanto abbiamo capito sta riguardando le stesse famiglie dell’anno scorso. Fra l’altro le utenze interessate sono, per la maggior parte, di persone anziane che hanno difficoltà a usare il telefono cellulare, quindi un intervento tempestivo sarebbe sicuramente necessario. Ad alcuni di noi che hanno contattato il 187 è stato risposto che era già stato dato un incarico ad una ditta per effettuare gli scavi e, ad oggi, la linea sarebbe già dovuta essere ripristinata ma non è così. Fino ad ora, infatti, non si è visto nessuno all’opera e i telefoni dei nostri familiari sono ancora irraggiungibili".

La risposta arriva da Tim, contattata, che fa sapere che il disservizio è dovuto ad un guasto, complesso, che riguarda un cavo per la cui riparazione è necessario uno scavo. Il ripristino dei servizi da parte del gestore della rete sarebbe comunque previsto per i primi giorni della prossima settimana. L’auspicio di chi sta vivendo il disagio è che sia così e che non si ripeta quando accaduto l’anno scorso con telefoni inutilizzabili per tre mesi a partire dal 4 novembre. In quel caso – sempre secondo Tim - il guasto sarebbe stato causato dalle ingenti piogge che avevano danneggiato le infrastrutture che ospitavano i cavi telefonici. Proprio le condizioni meteo non favorevoli poi avevano fatto slittare a lungo gli scavi e il successivo intervento di riparazione.