Grassina avrà il nuovo parcheggio. Accordo fra Comune e Circolo

Arriva finalmente il finanziamento da 560 mila euro per realizzare il progetto di fattibilità e almeno il primo lotto del nuovo parcheggio di Grassina. È un’opera attesa da anni. Finora l’area, che era di proprietà della Casa del Popolo, veniva utilizzata dai residenti e visitatori, nonché per gli eventi sportivi e culturali in una frazione ad alta residenzialità, ma povera storicamente di posti auto. Già dal 2019 si erano svolte le prime riunioni tra l’amministrazione comunale e il direttivo della Casa del Popolo per valutarne l’acquisizione pubblica e sistemare tutto il nuovo parcheggio in una forma stabile e attrezzata. Nel 2021 si parlava di un passaggio di proprietà imminente e nell’aprile del 2022 l’assemblea del Circolo ha approvato la vendita. Dopo il pagamento di 220mila euro da parte del Comune di Bagno a Ripoli, sono passati i mesi, ma solo ora, con la nuova amministrazione e grazie a un avanzo di bilancio lasciato in eredità dalla precedente, si può davvero iniziare a programmare la realizzazione del nuovo parcheggio da 200 posti di cui 40 dedicati alla Casa del Popolo.

I lavori saranno divisi in due fasi per dare ai cittadini la possibilità di parcheggiare almeno nella parte in quel momento non interessata dal cantiere. Il primo lotto – i cui lavori saranno assegnati a inizio 2025 - interesserà l’area di sosta già esistente più vicino al circolo: saranno rifatti completamente l’ingresso e gli stalli, predisposti tutti i sottoservizi e impostata la divisione futura delle due aree di parcheggio, una esclusivamente dedicata alla sosta, l’altra pensata per ospitare anche l’area del mercato settimanale. Poi si passerà al secondo lotto per il quale vanno trovate altre risorse economiche.

"Grazie a tante nuove alberature e all’attenzione per la mobilità sostenibile e le piste ciclabili, a cui sarà collegato, il parcheggio sarà un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana che migliorerà molto il volto della frazione e la sua vivibilità": sottolinea il sindaco Francesco Pignotti. Nel nuovo parcheggio ci saranno colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche, lampioni a Led, spazi per motorini e disabili, rastrelliere per le bici.