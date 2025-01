Gli Ermini. La famiglia dei tessuti

Eva Desiderio "Sono qui dal 21 febbraio 1967", racconta con un sorriso Gianfranco Ermini, titolare con la sorella Paola Ermini del negozio di lanerie, seterie, drapperie, cravatte, sciarpe, foulards, papillons, cappelli in Borgo San Lorenzo 3/R, aperto nel 1932 dallo zio Agostino Ermini e da allora sempre dedicato all’eleganza. Nel caos fiorentino delle gelaterie, delle paninoteche, dei negozi di lusso esagerato e della bancarelle piene di falsi, sono rimasti in pochi come questa famiglia. Da Ermini trovi sempre qualcosa di bello e di possibile, a prezzi giusti, col plus dell’esperienza e della serietà. Merce rara al giorno d’oggi. Tutto comincia con la nonna che aveva un negozio a Incisa dove vendeva corredi ricamati da sposa. Poi nel 1930 la decisione di spostarsi a Firenze e di aprire questo negozio di tessuti da parte dello zio Agostino che ha imboccato anche la strada del su misura con un sarto che ora però per mancanza di bravi artigiani non c’è più. Al mezzanino del negozio lavorano le donne della famiglia, Elena (moglie di Gianfranco), Paola (la sorella) e Diana rappresentante della terza generazione. Sono loro che cuciono a mano i papillon di raso di seta, e anche il modello più gettonati dagli intenditori che è nero e che si chiama Tom Ford dal nome del grande stilista americano che ha allungato le ali del farfallino classico, un po’ a pipistrello. "I clienti si fidelizzano con la serietà, coi comportamenti di valore": dicono all’unisono tutti gli Ermini. In vetrina tante sciarpe e tantissime cravatte: di seta, di lana, di shetland, e molti azzeccatissimi tartan inglesi ancora a prezzi sbalorditivi per i tempi pazzi che viviamo nella moda. Qui si pensa al cliente e ad accontentarlo, non si pensa solo al cassetto. E non è poco. Infinita la scelta dei foulards di tutte le misure e le fogge, di grandi marchi o combinazioni senza nome ma ricche di fascinose stampe floreali.