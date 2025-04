Il 23 aprile è la Giornata del libro: Firenze regala un iris e ingresso al museo Bardini

Firenze, 23 aprile 2025 - Oggi è la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore, che nasce sotto l’egida dell'Unesco nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright.Il 23 aprile è stato scelto perché è la data della scomparsa di tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Oggi si svolgono iniziative in tutto il mondo – flashmob, reading, eventi letterari, presentazioni di libri – per incoraggiare a scoprire il piacere della lettura, e Firenze non è da meno.

In regalo un iris e un biglietto per il museo Bardini

Oggi si festeggia in Catalogna la Festa di San Jordi, San Giorgio in Italia, patrono di Barcellona. Qui la tradizione vuole che il 23 aprile uomini e donne si scambino un dono: l’uomo infatti regala una rosa alla sua donna, la donna offre in dono al suo uomo un libro. L’iniziativa ‘A Firenze fioriscono libri’, si ispira all’analoga iniziativa dei librai catalani, rivista con i colori della nostra città, legata appunto all’iris. Dunque a chi oggi acquisterà un libro nelle librerie indipendenti fiorentine, riceverà in regalo un iris e un ingresso gratuito al Museo Bardini. L’iniziativa, che torna per la quinta edizione, ha il patrocinio del Comune di Firenze, e quest’anno si arricchisce di un biglietto gratuito per entrare a visitare il museo Bardini a chiunque compra un libro nelle 15 librerie aderenti che sono: Alfani, Alzaia, Centrolibri Scandicci, Claudiana, Farollo e Falpalà, Florida, Fortuna Pontassieve, Francese, Jane & Edward, Leggermente, Menabò, Nani Pittori, On the road, L’Ornitorico, Periodico 11.11, Piccola farmacia letteraria, Piccola farmacia letteraria Brunelleschi, Todo Modo.

L’iniziativa a San Salvi

In attesa del 1 maggio con la Festa di Calendimaggio dove ritornano due momenti amatissimi dagli spettatori sansalvini – Dipingi il tuo manifesto e il concerto con danze popolari degli Adanzé – l’aprile dei Chille prosegue con la Giornata Mondiale del Libro e uno spettacolo ospite che è un salto nell’epica classica. Stasera alle ore 21 i Chille celebrano la Giornata Mondiale del libro con “Porta il tuo libro preferito…e leggi la pagina che ami”. La serata a San Salvi sarà una bella occasione per leggere tutti insieme e poi comporre un libretto delle frasi scelte nell’occasione dagli spettatori-lettori. Per partecipare alla Giornata Mondiale del Libro l’ingresso è libero con prenotazione vivamente consigliata (tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected]) indicando, se si vuole, il testo scelto da leggere. Il 24 aprile alle ore 21 è in scena “Ettore e Achille”, una nuova produzione del Teatrino dei Fondi con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Lo spettacolo, fondendo prosa e versi originali, ripercorre, con una nota ironica, i momenti più significativi dell’Iliade attraverso gli sguardi e i pensieri dei due eroi avversari (ingresso 12 intero, 10 euro ridotto coop e arci. Prenotazione obbligatoria per telefono 3356270739 o email a [email protected] con pagamento anticipato. Posti limitati).

Presentazione di Sogni d’Arcadia al Teatro Niccolini

Il 24 aprile alle 18 a ingresso libero Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3-5) appuntamento con i maestri dell’arte simbolista. Sarà infatti presentato il volume illustrato Sogni d’Arcadia. Sigmund Lipinsky e gli ultimi tedeschi-romani, realizzato in occasione della grande mostra allestita a Sesto Fiorentino fino al 7 giugno. Assieme al curatore Emanuele Bardazzi interverranno Giulia Ballerini e Francesco Mariani, autori di contributi all’interno del volume. Introduce l’editore Antonio Pagliai. Al centro del libro è l’opera di Sigmund Lipinsky (Graudenz, 1873 - Roma, 1940), di cui sono riprodotte circa cento opere tra dipinti, disegni e incisioni, offrendo una panoramica esaustiva della sua produzione realizzata a Roma e ispirata allo spirito della classicità e del primo Rinascimento. Il corredo iconografico comprende poi una selezione di lavori firmati da artisti di area mitteleuropea a lui contemporanei, accomunati dall’amore per l’Italia. “Il bel paese”, spiega Bardazzi, “appariva il luogo ideale per ipotizzare un’esistenza alternativa nel rapporto quotidiano con la semplicità spontanea del volgo italico, soprattutto quello rurale dell’Agro romano che viveva condizioni di arretratezza, ritenuto per questa ragione immune dalle regole culturali di tipo borghese grazie alle sue abitudini ancestrali e ancora incorrotte, che sembravano appartenere alle leggende antiche e alla sacralità del mondo pastorale”.

I social per avvicinare i giovani alla lettura

"Ho l'ambizione di avvicinare chiunque alla lettura, partendo dai giovani", a dirlo è Carlotta Sanzogni, responsabile Social & PR di Libraccio, bookfluencer professionista e, naturalmente, grande divoratrice di libri. 30K followers su LinkedIn, un book-club dal titolo Zero Sbatti e "nata per leggere", Sanzogni si fa portavoce di un modello, quello del Libraccio, che sin dalla sua fondazione si è affermato come unicum sul mercato: un modello ispirato al riuso, alla circolarità e al dare una seconda vita a volumi di ogni genere, dalla saggistica alla narrativa, dai fantasy alle biografie dei grandi sportivi di questo secolo, perché, come è solita ricordare Carlotta Sanzogni, "non esistono letture di serie b ma il libro è per ciascuno qualcosa di diverso, personale e un luogo sicuro, che unisce e non divide". Proprio su queste convinzioni si basa la missione di Carlotta che, insieme a Libraccio, punta a rendere la cultura sempre più democratica e accessibile, con l'obiettivo di avvicinarvi sempre più persone, grazie anche al potere delle piattaforme social e agli eventi che organizza nelle città d'Italia (Leggo Molto e Te Lo Leggo Negli Occhi). In particolare, l'attenzione è rivolta alla Gen Z, che ridà man mano corpo ai dati sulla lettura, prediligendo il cartaceo e prendendo parte ai book club nati Oltreoceano.

