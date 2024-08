Gioco delle tre carte, ancora sanzioni in centro con la nuova ordinanza

Firenze, 24 agosto 2024 - Continuano i controlli della Polizia Municipale per il gioco delle tre carte nel centro storico. In questa settimana agenti del Reparto Zona Centrale hanno fermato in più occasioni gruppi di persone dediti a questa attività illecita nel castrum romano. Il primo intervento è avvenuto lunedì 19 agosto in piazza Santa Maria Maggiore. Le pattuglie hanno colto in flagrante quattro stranieri e per tutti è scattata la violazione alla specifica ordinanza sindacale (sanzione da 400 euro). Sono stati inoltre sequestrati gli “strumenti del lavoro” e 300 euro provento dell'attività illecita. Anche giovedì la Polizia Municipale è intervenuta due volte nella zona di piazza Duomo. Complessivamente sono state quattro le persone multate, per le quali è scattato anche un ordine di allontanamento per 48 ore dal castrum romano. Anche in questo caso sono stati sequestrati gli “arnesi del mestiere” e 80 euro. Altre quattro persone fermate ieri pomeriggio sempre in piazza Duomo. Anche per loro, oltre alla sanzione da 400 euro, è scattato l’ordine di allontanamento. Sequestrati tappetini e campanelle utilizzati per svolgere l’attività illecita. “Si conferma l’importanza della nuova ordinanza che fornisce ai nostri agenti della Polizia Municipale e alle forze dell’ordine uno strumento più efficace. Sono ormai tantissime le azioni fatte dalla Polizia Municipale, le sanzioni, i sequestri e gli ordini di allentamento emessi, frutto di un impegno costante e anche della collaborazione con commercianti e cittadini che segnalano. I controlli e l’attività di contrasto a questo fenomeno odioso continueranno a tutela della legalità, della sicurezza e del decoro in centro storico” commenta l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale Andrea Giorgio.