Giardino della memoria. Approvato il progetto per il cimitero di Quinto

Il cimitero Maggiore di Quinto avrà al suo interno un "Giardino della Memoria". È stato approvato infatti il progetto esecutivo per la realizzazione di uno spazio nel camposanto dedicato alla dispersione delle ceneri e all’inumazione delle urne.

Il giardino, come verificato dalla vicesindaco Pecchioli (in foto) sorgerà nella parte nord dell’area cimiteriale e avrà un’estensione di circa trecento metri quadrati. Lo spazio sarà suddiviso in due parti da un camminamento: da un lato ci sarà il terreno riservato all’inumazione delle urne, contraddistinte da piccoli cippi in pietra, dall’altro sarà realizzata una collinetta, a richiamare l’idea di natura e il paesaggio collinare circostante.

Un secondo camminamento porterà fino alla parte più alta, da dove sarà possibile disperdere le ceneri nell’acqua di una fontana o nel cinerario comune. Tutto lo spazio sarà ricoperto da un manto erboso e saranno inseriti alberi di olivo e piante officinali. Il costo dei lavori, realizzati in project financing da Silve Spa, è di circa 80mila euro; la loro durata, dal momento dell’apertura dei cantieri, sarà di circa nove mesi.

"Ad oggi – spiega Pecchioli - nel nostro Cimitero Maggiore non esistono spazi riservati alla dispersione delle ceneri, nonostante la cremazione sia un’opzione scelta sempre più di frequente. Rispondendo a una richiesta crescente di tanti cittadini, abbiamo individuato un’area all’interno del cimitero da adibire a questo momento di saluto così delicato e doloroso". Entro il 2027 sono in programma fra l’altro la costruzione di una cappella del commiato per i funerali "laici" nella parte sud ovest e l’installazione di ascensori in tutti i colombari.

