"Gesto razzista", calciatore reagisce. Ma viene squalificato per un turno

È stato squalificato per una giornata Gueye Elhadji, il giocatore Scandiccese, in forza al Gambassi. Secondo il suo racconto Gueye aveva rimediato un rosso a partita finita (Coppa Toscana contro l’Atletico Etruria) per aver reagito contro un avversario che avrebbe mimato nei suoi confronti il gesto della scimmia. Nella motivazione è indicato "a fine gara in reazione a offese ricevute, dava una spinta a un calciatore avversario". Il bollettino ufficiale del comitato toscano lega nazionale dilettanti, dice che anche il giocatore avversario, Alessio Graziosi, ha ricevuto la squalifica di una giornata perché "a fine gara deride e offende un calciatore avversario". La giustizia sportiva se l’è cavata salomonicamente con una giornata a testa.