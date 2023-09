Gest respinge tutte le accuse : "L’orario notturno prolungato alle 2. Ma è necessario controllare gli orari"

"Il servizio notturno della tramvia esteso fino alle 2 di notte prevede il termine delle ultime corse della T1 e della T2 a quell’ora. Per questo i passaggi dei tram alle singole fermate non possono avvenire simultaneamente alle 2 di notte. Le ultime corse e i passaggi alle singole fermate sono indicati nel sito di Gest (gestramvia.itorari). Così viene effettuato l’orario notturno prolungato tutti i venerdì e i sabato". La precisazione arriva da Gest per le polemiche emerse dopo il Decibel Open Air insieme alla conferma che l’ultimo passaggio alla fermata T2 Guidoni è stato alle 1,30 di domenica: la notizia del servizio prolungato notturno per entrambe le linee (esteso anche alla notte di domenica 10), oltre che comunicata ai media, "era comunque stata anche linkata sui post nei canali social di Gest (Twitter, Facebook, Telegram). In particolare poi, i post di Facebook e di Telegram avvertivano della necessità di controllare gli orari".