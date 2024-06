Firenze Suona Contest 2024. In gara sei artisti per il gran finale

Gran finale stasera (dalle 20 in poi) al Caffé Letterario delle Murate per la quarta edizione di Firenze Suona Contest 2024. L’ingresso è libero e il pubblico può votare la band o l’artista che preferisce. Ma, dirà la sua anche una giuria di addetti ai lavori, presieduta dall’ex Litfiba Ghigo Renzulli, che valuterà le doti esecutive, creative, l’originalità e l’empatia dei concorrenti.

La serata sarà presentata e condotta dalle cantanti Sabrina Ancarola e Ginevra Marchesi. Ospiti speciali i Big Chungus, band di giovanissimi studenti dell’Alberti Dante, vincitori del Premio Firenze Suona di School Vision e la cantautrice Giorgia Del Mese, che si esibirà prima della premiazione. Anche quest’anno il concorso nazionale dedicato ai giovani musicisti non ha posto limiti di genere agli artisti in gara e quindi il contest ha visto affrontarsi nelle eliminatorie e nelle semifinali un panorama variegato e intrigante di suoni. Il meglio del meglio si sfiderà stasera all’ultima nota. In bella evidenza tre progetti di giovani artiste toscane. Stiamo parlando dell’artista britannica Meri Lu Jacket, laureata in Songwriting alla British Modern Music University di Bristol, che vive in Maremma, della cantautrice della provincia di Livorno Dalia Buccianti, classe ‘96, menzione speciale del Premio Ciampi e de Le Franco, la band fiorentina indie rock che vede Francesca Mannucci alla voce e alle chitarre, Alice Mazzara Bologna al basso e alle chitarre e Alberto Garbarino alla batteria.

Gli altri tre finalisti sono lo scatenato duo rock romano Laparteintollerante, particolarmente attento alle tematiche ambientali e ai diritti civili, la creativa formazione marchigiana Smitch in blu Ray, e il duo dream pop milanese di Not My Value. In palio per i vincitori le aperture dei concerti dei Modena City Ramblers e della Bandabardò, passaggi radiofonici su Radio Toscana, concerti sui palchi della Toscana, produzioni negli studi di registrazione Larione10 e Dpot. Tra le novità dell’edizione 2024, altri due premi speciali: per il miglior testo (Mulino del Ronzone) e il miglior arrangiamento (Playloud!).

Giovanni Ballerini