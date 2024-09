Firenze, il Belvedere Zeffirelli diventa palcoscenico. Applausi per Gaia Nanni

Firenze, 3 settembre 2024 - Un'attrice brava e seguitissima per una Grand Soirée passata sotto il cielo di Firenze. Per la prima volta il Belvedere Franco Zeffirelli è diventato luogo di spettacolo e palcoscenico unico al mondo, sotto la “tutela” di uno dei più grandi uomini delle arti e dello spettacolo mondiali, e soprattutto fiorentino.Uno spettacolo atteso, dal titolo più che azzeccato con oltre duecento persone adoranti, molte sedute per terra, “seguaci” di Gaia Nanni che qui si è esibita nel doppio ruolo di cantante e attrice. Con lei ottimi musicisti come Roberto Beneventi alla fisarmonica; Gabriele Doria alla chitarra, coordinati da Enzo Mileo.

Gaia Nanni è attrice che incarna il fascino e la passione per l'arte;una donna, semplice e nello stesso tempo elegante e carismatica, che recitando monologhi e cantando, sa esprimere se stessa. Alle sue spalle i tetti rossi della città, la cupola del Brunelleschi, e un tramonto che ha tinto il cielo di sfumature dorate e rosa. In scena non solo il talento dell'attrice, ma anche la bellezza senza tempo di Firenze e quello che questo luogo dove storia e arte riescono a fondersi come espressione artistica.

Gaia Nanni ha raccontato con ironia della badante Ludmilla dell'elettrauto Maurino, della vecchia Signora Luisa e anche gli omini della vecchia #SIP ma anche parti da un suo spettacolo alternando, sulla terrazza tra le più belle d'Italia, un repertorio musicale dove i protagonisti sono ritratti di uomini che si mescolano alle canzoni dal cabaret dei Gufi ad altri misconosciuti, piccoli capolavori della musica italiana. Tanti applausi e ovazioni di cuore alla fine dello spettacolo.