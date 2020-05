Firenze, 2 maggio 2020 - Riapertura di Duomo e Parco delle Cascine: due luoghi simbolo di Firenze, due luoghi che tornano fruibili al pubblico come segno di una ripresa della normalità. Il sindaco Nardella ha in mattinata anche tenuto una conferenza stampa sulla fase due con diverse novità. Con una grande voglia per Firenze di ripartire, di tornare il più possibile in sicurezza alla vita di prima. Fase due Toscana, quello che c'è da sapere.

Riaprono le Cascine

Da lunedi' saranno riaperte le principali aree verdi di Firenze, fra cui il Parco delle Cascine, il Parco dell'Albereta e dell'Anconella. Una seconda parte di parchi del capoluogo toscano sarà riaperta solo dopo una prima settimana di monitoraggio presso i giardini con l'accesso al pubblico da lunedi'. Ci sara' il divieto di accesso a giardini e ai parchi pubblici per chi avrà temperature corporee sopra i 37,5: è obbligatorio l'utilizzo in tali spazi di mascherine; mentre e' fortemente consigliato l'impiego di guanti, specie nei pressi di panchine. Le fontane di acqua pubblica saranno chiuse, perché sono considerate punti di possibili assembramenti. Il Comune di Firenze continuerà a utilizzare i droni, specialmente per i monitoraggi delle aree verdi. Da lunedi' saranno riaperti anche i cimiteri comunali, il lunedi', mercoledi' e venerdi' per meta' giornata e il sabato con orario esteso, dalle 8 alle 18.

Personale dedicato per assistere famiglie con bambini nei parchi

Se, pur aprendo i parchi i giochi per bambini restano chiusi, "da mercoledì Firenze sarà la prima città italiana a prevedere assistenza alle famiglie e ai bambini con personale volontario che darà indicazioni sulle modalità più opportune per fruizione degli spazi". Lo ha detto il sindaco Dario Nardella illustrando l'ordinanza "Firenze Fase2". "Il ministro per la Famiglia Elena Bonetti - ha detto Nardella - sta usando il modello Firenze per le direttive nazionali. Dal 6 maggio daremo assistenza alle famiglie e ai bambini per orientarli a muoversi correttamente, ma la futura riapertura di altre aree potrà prevedere attività sperimentali per i bambini". "Non appena il Governo ci darà le norme di riferimento - ha detto ancora il sindaco - noi siamo pronti a prevedere attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini".

La riapertura del Duomo

Dopo la chiusura per l'emergenza Covid 19, dal 4 maggio riapre il Duomo di Firenze per la preghiera personale. L'orario giornaliero sarà ridotto, dalle 9 alle 13. L'Opera di Santa Maria del Fiore comunica che saranno adottate tutte le misure di sicurezza per i fedeli che andranno a pregare. L'ingresso alla cattedrale, come sempre, sarà dalla Porta dei canonici, l'unico che rimarrà aperto.

Guanti obbligatori sui mezzi pubblici

"L'uso dei guanti non è così diffuso, come quello delle mascherine. In questo momento noi non prevediamo la distribuzione gratuita dei guanti e io stesso non ho avuto difficoltà a reperirli. Faccio appello alla grande distribuzione, ai supermercati e alle farmacie, per metterli a disposizione a prezzi calmierati". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di una conferenza stampa, annunciando che da lunedì sarà obbligatorio l'utilizzo di guanti all'interno dei cimiteri e dei mezzi pubblici.Guanti obbligatori anche per chi va a lavorare negli orti urbani. Infine i guanti sono fortemente raccomandati nei parchi pubblici.

Controlli stretti su bus e tramvia

Sui tram, "prevediamo - dice Nardella - nei primi giorni della fase due e comunque fino al 13 maggio, che le attività di controllo siano assicurate dalla polizia municipale e dai volontari. Garantiremo controlli a tappeto per evitare forme di assembramento e violazione delle norme: l'intenzione - sottolinea Nardella - è avere 50 agenti della municipale per turno al controllo delle due linee". Tuttavia, "chiedo che la Regione faccia altrettanto con Ataf", ovvero metta in campo "controlli sia a bordo che alle fermate, con steward, personale proprio o aggiuntivo".

Prelievi di sangue, nuove modalità

Cambiano le modalità dei prelievi ematici nei presidi fiorentini Morgagni, Piagge, Santa Rosa e D'annunzio che da lunedì 4 maggio non saranno più ad accesso diretto ma su prenotazione telefonica Cup al numero 055545454. Lo rende noto l'Asl Toscana centro. L'accesso sarà comunque frazionato grazie allo scaglionamento degli ingressi e prevede un utilizzo delle sale di attesa che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza. La riorganizzazione dei punti prelievo, spiega una nota, non riguarda le sedi territoriali di Canova e Dallapiccola che erano già ad accesso su prenotazione come i punti prelievo convenzionati. Restano ad accesso diretto senza prenotazione le urgenze di prelievi e consegna campioni. Oltre a quella telefonica del Cup, per i presidi territoriali della zona distretto Firenze rimangono valide le altre modalità di prenotazione, in particolare quelle dei punti Cup presenti nelle farmacie. Per le farmacie comunali di Firenze è attivo anche il numero dedicato 055 3951095 che è possibile chiamare dal lunedì a venerdì in orario 9-14.