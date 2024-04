Passeggiate bendate: un altro punto di vista Firenze bella in tutti i sensi, tranne uno

Il prossimo 21 Aprile sarà organizzata una particolare passeggiata a Firenze: una visita a occhi bendati. I partecipanti saranno bendati e dovranno seguire la guida, ma anche affidarsi al braccio di un compagno, prestando attenzione a tutte le percezioni diverse dalla vista. Toccheranno letteralmente con mano la storia, esplorando con il tatto la pietra dei palazzi; utilizzeranno l’olfatto per indovinare gli aromi in una profumeria; l’udito per percepire gli schizzi di una fontana; le papille gustative per un gelato. E’ un’occasione speciale per immergersi in un mondo che proporrà prospettive diverse di conoscenze di sé e del territorio, percependo spazi e oggetti tramite nuovi canali. Queste visite affiancano le possibilità di fruizione dei luoghi di cultura anche per i non vedenti, che già esistono, come le visite tattili, ma ampliano la prospettiva di libero accesso (non a caso l’associazione organizzatrice si chiama proprio "Libero Accesso") al territorio, ripensando gli spazi vissuti quotidianamente come luoghi di relazioni, possibilità e cambiamento. Il significato è portare valori e concetti a volte non immediati come l’inclusività, l’accessibilità e la diffusione del turismo per tutti.