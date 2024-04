Festival di chitarra. Arriva il concerto sotto il Loggiato

Prosegue con grande successo al Loggiato del Pellegrino il "Festival di Chitarra", un evento che raccoglie alcuni tra i migliori musicisti toscani in un appuntamento dedicato a tutta la famiglia e per ogni età. Il festival, inaugurato sabato 7 Aprile, ha in calendario, la prossima domenica alle 17, un appuntamento che vedrà protagonista il giovanissimo talento Giovanni Fintoni, Nato nel dicembre 2005 a Poggibonsi (Siena) il musicista scopre la chitarra classica del padre a 8 anni. Inizia a studiare con il Maestro Andrea Del Signore presso la Filarmonica di Impruneta, mostrando subito talento e passione. Continua gli studi con Del Signore e altri maestri, frequentando anche corsi e masterclass con rinomati chitarristi. Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali, guadagnando numerosi premi. Si esibisce come solista e in ensemble con varie formazioni strumentali. Il programma del concerto comprende composizioni di diversi autori, tra cui Heitor Villa-Lobos, Fernando Sor, Johann Sebastian Bach, Agustín Barrios Mangoré e Reginald Smith Brindle. L’ingresso è libero.