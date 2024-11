Festa d’Ognissanti. Chiusa la biblioteca. Confermato il mercato

Mercato regolare, nella giornata di Ognissanti, per il mercato di Settimello. Nonostante la festività, infatti, le bancarelle, oggi dalle otto alle tredici , stazioneranno regolarmente nell’area di via Cioni secondo le consuete modalità. In realtà, secondo il regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, lo svolgimento dei mercati settimanali, nel caso cadano nei giorni festivi, dovrebbe essere anticipato al giorno feriale precedente.

In questo caso però l’amministrazione comunale di Calenzano ha ritenuto di accogliere la proposta degli operatori di poter comunque svolgere di venerdì, anche se festivo, il mercato, che si tiene sempre con orario mattutino. Sarà invece chiusa, sia oggi che domani, la biblioteca comunale di via della Conoscenza: il ‘ponte’ è consentito da una ordinanza del primo cittadino Giuseppe Carovani che dispone il provvedimento prevedendo una notevole riduzione di affluenza del pubblico in biblioteca dopo la festività

del giorno precedente.

Da lunedì 4 novembre l’orario di apertura della biblioteca tornerà invece a essere quello consueto, senza riduzioni:

il lunedì quindi gli spazi saranno aperti dalle 15 alle 22,

il mercoledì dalle 9 alle 22,

il martedì, giovedì, venerdì

e sabato, invece, si potranno sfruttare dalle 9 alle 19.