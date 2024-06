Ferrovia Faentina chiusa ad agosto. I sindaci convocati in Regione

Si prepara un’estate molto calda per i pendolari. E il meteo stavolta non c’entra. I servizi di trasporto pubblico saranno infatti limitati, come non mai. Due, e distinte, le cause: da una parte i preventivati lavori sulla ferrovia Faentina, che causeranno la chiusura della linea, da Firenze a Faenza, per 20 giorni, in agosto; dall’altra i lavori sull’acquedotto di Publiacqua in via Bolognese a Firenze. Che inizieranno dal primo fino al 16 luglio, per poi riprendere dal 29 luglio fino al 15 settembre, e porteranno alla chiusura della strada, principale collegamento tra Firenze e il Mugello. E proprio nello stesso periodo in cui neppure i treni correranno sulla Faentina. Le amministrazioni avevano chiesto che i lavori venissero fatti in orario notturno. Ma per Rfi non è possibile, e da qui lo stop completo alla circolazione dei treni. Le linee autobus dirette a Careggi e Nuovo Pignone saranno dirottate in autostrada. Quelle che usavano la Bolognese e si attestavano a Firenze – Campolungo, dovranno transitare sulla SR 302 Faentina.

"Tra l’altro – nota il neo-sindaco di Borgo Romagnoli – sulla 302 Faentina sono in corso due cantieri e un restringimento con semaforo. Perché non si è lavorato in questi mesi per ripristinare la viabilità sulla 302, in modo da farla essere una vera alternativa alla Bolognese?". Quando poi sarà chiusa anche la ferrovia via Vaglia, si potrà usare la linea Borgo-Pontassieve-Firenze, dove però per arrivare in città non occorrono 40 minuti ma quasi il doppio, 75. La Regione, con l’assessore Baccelli, per il prossimo 3 luglio ha convocato i sindaci "per condividere il servizio alternativo che Trenitalia garantirà durante l’interruzione e valutare ogni eventuale proposta di integrazione", L’assessore sottolinea l’importanza e degli interventi: per la Faentina e parla di "un corposo intervento di potenziamento della linea, il cui valore complessivo – finanziato con risorse del Pnrr – ammonta a 140 milioni. Al termine dei lavori, finalizzati a migliorare sensibilmente le prestazioni della Faentina, la linea regionale sarà di fatto la prima in Italia a disporre dell’innovativo sistema di gestione del traffico ferroviario Ertms".

Baccelli evidenzia inoltre di aver "ottenuto che l’intervento sia svolto nel periodo estivo, durante cui la linea è meno frequentata da pendolari e studenti. A tutela degli utenti, la Regione ha inoltre ottenuto la diminuzione dei giorni di interruzione, che saranno 20 anziché 25". Non concorda il sindaco Romagnoli: "È sbagliato considerare agosto come un mese perso, dal momento che i turisti che alloggiano in Mugello troveranno difficile recarsi a Firenze. Ci si augura che si possa lavorare ancora in questo mese di luglio per trovare delle soluzioni".

Paolo Guidotti