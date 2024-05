Enogastronomia e artigianato, torna ’citta slow’

Due giorni di mercato dei prodotti enogastronomici e artigianali della rete delle Città slow. Greve in Chianti ospita, sabato e domenica, la manifestazione delle eccellenze tipiche l’hanno resa nota in tutto il mondo. Quello delle Città slow è un movimento nato e fondato alla fine degli anni Novanta dall’allora sindaco Paolo Saturnini, scomparso qualche anni fa, che continua a fare scuola e ad indicare Greve in Chianti come punto di riferimento nazionale delle città slow. L’amministrazione comunale in collaborazione con il Centro commerciale Naturale Le Botteghe di Greve celebra l’anniversario della manifestazione giunta alla diciottesima edizione con le venti città slow che si ritroveranno a Greve per esporre e far degustare le loro specialità, ambasciatrici del gusto italiano nel mondo, simboli di un patrimonio che nasce dal connubio identità-territorio. E saranno anche 25 anni dalla nascita del movimento. Per il sindaco Paolo Sottani, sottolinea come "grazie all’intuizione di Paolo Saturnini che ha rappresentato un faro per lo sviluppo della promozione territoriale del Chianti su scala internazionale, Greve è indicata come esempio di cultura e vivibilità sostenibile a livello mondiale, punto di riferimento della rete delle Cittaslow, diventata globale e presente in tutti i continenti". La manifestazione offrirà l’occasione di diffondere e valorizzare gli obiettivi della rete internazionale e sensibilizzare la comunità sui principi slow che qualificano l’associazione e che implicano un modello sociale e culturale orientato nei diversi aspetti alla responsabilità, alla consapevolezza e all’inclusione, all’attenzione alle tematiche ambientali.