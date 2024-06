Elezioni, la campagna agli sgoccioli. Gli ultimi incontri dei candidati

Ellie Schlein arriva a supportare Claudia Sereni. Nel giorno in cui la segretaria Dem, sbarca a Firenze per la chiusura della candidata fiorentina Sara Funaro, la prima tappa del pomeriggio è stata in via Pascoli per un saluto e un incoraggiamento a Sereni che l’altra sera ha chiuso la sua campagna elettorale con un evento da 300 persone in piazza Resistenza. Oggi sarà la volta del civico Giovanni Bellosi, misurarsi con la piazza centrale di Scandicci per un incontro coi cittadini prima del voto. Bellosi parlerà alle 21, ma dalle 19 sarà possibile incontrarlo, incontrare i candidati e chiedere informazioni sulla loro visione di città. Sempre domani alle 18,30, nel giardino del Teatro Aurora, sarà il candidato del centrodestra, Claudio Gemelli a chiudere la campagna elettorale incontrando gli elettori.

Il candiato del Pci, Enzo Bellocci proseguirà invece gli incontri coi candidati senza eventi particolari. Per la particolare normativa il silenzio elettorale scatterà da domani, primo giorno del voto. Ancora oggi per tutto il giorno sarà possibile fare campagna, continuare il lavoro porta a porta tra i cittadini che tutti e quattro i candidati hanno svolto in queste settimane. I temi sono gli stessi, diversi i punti di vista. Si va dallo sviluppo del nuovo centro, alla sistemazione di piazza Togliatti, passando attraverso i servizi, e la necessità di restituire alla città un’adeguata impiantistica sportiva per il calcio, ma anche per il volley e il nuoto, quest’ultimo visto più in una chiave sociale che agonistica.