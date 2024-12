Due opere di street art firmate da Kraita317 e Ache77 sulle serrande di piazza San Paolino

Due nuove opere degli artisti Kraita317 e Ache77, da sabato 7 dicembre 2024, su due serrande in piazza San Paolino messe a disposizione dal Comune di Firenze, sulla scia del festival ’Palazzuolo strada aperta’ dello scorso settembre. I due artisti hanno unito i propri stili estetici, tra volti e forme geometriche, in un delicato gioco di equilibrio che vuole contribuire alla trasformazione dello spazio urbano di via Palazzuolo: la serranda dipinta diventa strumento per modificare l’assetto dello spazio, contribuendo a modificare la percezione sociale dell’area. Le due serrande, di proprietà del Comune di Firenze, sono state concesse dall’Assessorato alla Cultura.