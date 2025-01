Divieti e sosta, cosa cambia fino all’apertura

Il calendario di Pitti Uomo il 14 gennaio (fino al 17), Pitti Uomo e a seguire Pitti Bimbo (22 e 23 gennaio) e a conclusione Pitti Filati (dal 28 al 30 gennaio) porterà cambiamenti anche nella viabilità. Gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti per consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand. Alcuni di questi sono in vigore, altri invece scatteranno nei prossimi giorni a fasi successive.

Si tratta in sostanza dello schema già attivato per le scorse edizioni: i provvedimenti più impattanti saranno in vigore in occasione del disallestimento con la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassirya e della corsia lato abitazioni di viale Strozzi tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri della Foibe (solo per Pitti Uomo). I primi provvedimenti saranno per Pitti Uomo dal 14 al 17 gennaio.

Sono già in vigore i divieti di sosta e transito in piazza Bambine e Bambini di Beslan e viale Strozzi (rampe di accesso-uscita); è stata istituita una corsia pedociclabile nel controviale interno di viale Strozzi con transito consentito ai mezzi interessati all’allestimento della manifestazione. Divieto di sosta e transito con deroga per i veicoli impegnati nell’allestimento anche nella corsia asfaltata del giardino Calipari che congiunge viale Strozzi (lato Porta Mugnone) con viale Strozzi (lato piazzale Montelungo) e su piazzale Caduti dell’Egeo (tranne pista ciclabile). Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 13 gennaio compreso.

In occasione dei giorni della mostra (dal 14 al 17 gennaio) saranno in vigore nuovamente i divieti di transito e sosta in piazzale Caduti dell’Egeo (eccetto pista ciclabile e deroga per i mezzi autorizzati), sul controviale di viale Strozzi (dall’altezza del semaforo alla Porta Santa Maria Novella della Fortezza), nella corsia asfaltata del giardino Calipari che congiunge viale Strozzi (lato Porta Mugnone) con viale Strozzi (lato piazzale Montelungo). A questi si aggiungeranno i divieti di sosta in via Dionisi (tra piazza del Crocifisso e viale Strozzi) che sarà dedicata alla sosta taxi, in viale Strozzi (sulla corsia lato fabbricati tra via della Fortezza e via del Pratello).