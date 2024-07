De Stefano e Gastasini nel segno di Tommy

Iniziata e conclusa in Mugello la tredicesima edizione del Memorial Tommaso Cavorso, la Challenge per ricordare il tredicenne atleta di Vicchio ucciso nell’agosto 2010 da un furgone in fase di sorpasso, mentre si allenava sulle strade della Valdisieve, ed un invito a ricordare a tutti di non abbassare la guardia sul tema della sicurezza per chi va in bici. La prima prova si è svolta a Luco e l’ultima all’Autodromo Internazionale del Mugello a Scarperia. Promosso tredici anni fa da Marco Cavorso, il padre di Tommaso, e dalla società Aquila di Ponte a Ema società nella quale gareggiava Tommy, la Challenge è sempre seguita con interesse e grande partecipazione dagli esordienti del primo e secondo anno. I vincitori di quest’anno, in base ai risultati conseguiti nelle varie prove, sono risultati Diego De Stefano (G.S. Butese) nel 1° anno, che ha preceduto Liberomario Maffei e Tommaso Marini della Coltano Grube e Mattia Gastasini (Uc Empolese) nel 2° anno, mentre i due posti d’onore sono andati a Laerte Scappini (Team Valdinievole) e Gioele Gabbrielleschi (Donoratico).

Per i due vincitori al termine della Challenge sul podio del Mugello Circuit a Scarperia, la consegna da parte di Marco Cavorso delle due speciali maglie con l’effige di Tommaso.

Ricordiamo che il vincitore del 2° anno, in questo caso Mattia Gastasini, sarà premiato con un ulteriore riconoscimento nel prossimo mese di novembre al ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano, in occasione del Gran Galà del 51° Premio Giglio d’Oro, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Gruppo toscano giornalisti sportivi dell’Unione stampa sportiva italiana, con la presenza di grandi campioni e personaggi del ciclismo di ieri e di oggi.

Antonio Mannori