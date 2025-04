Da Publiacqua 150mila euro alla cultura: "Focus su progetti sostenibili e inclusivi"

Torna il Bando Cultura 2025 di Publiacqua. Come già negli anni passati, si ripete l’iniziativa pensata per stare a fianco di realtà importanti per il territorio e i cittadini. Proprio per queste realtà culturali viene messo a disposizione l’importo complessivo di 150mila euro. Il Bando Cultura va a finanziare, in particolare, la produzione e realizzazione di eventi culturali ed è riservato a soggetti che operano sul territorio dei 46 Comuni dove l’azienda gestisce il servizio idrico. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 5 maggio 2025. A presentare l’iniziativa, ieri, il presidente di Publiacqua, Nicola Perini (nella foto). "Dal 2020 al 2024, Publiacqua ha sostenuto il settore culturale con un bando che ha consentito di finanziare 129 progetti di produzione artistica e culturale per un valore totale di circa 635mila euro – ha spiegato Perini –. Oggi rinnoviamo la nostra vicinanza a questo mondo con un bando dell’ammontare complessivo di 150mila euro rivolto a tutti quei soggetti (enti senza scopo di lucro e che hanno sede nel territorio di Publiacqua) che produrranno eventi tesi a promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e storico del nostro territorio". Per tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando è previsto un cofinanziamento che potrà arrivare ad un massimo di 20mila euro e coprire fino al 30% del costo complessivo del progetto.

"Il bando – ha ricordato Perini – quest’anno contiene una novità importante: i progetti, oltre che per il loro valore culturale, saranno analizzati anche in considerazione degli obiettivi di sostenibilità e dei valori e comportamenti che Publiacqua promuove al suo interno e nelle relazioni con i propri stakeholder: la cultura della legalità, ma anche inclusione e contrasto all’emarginazione. La cultura è da sempre un canale di diffusione di valori e uno strumento di educazione: per questo motivo abbiamo considerato utile inserire un punteggio premiante a progetti che vadano nella direzione di parlare dei temi ricordati e che sono propri del nostro agire e delle nostre politiche". I progetti devono concludersi entro il 28 febbraio 2026. Il bando è scaricabile sul sito Publiacqua.it.

Lisa Ciardi