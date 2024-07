Cultura in festa a Reggello. Il via con le note di Puccini

Spettacoli teatrali, concerti, laboratori per bambini, attività a contatto con la natura e incontri letterari. Il tutto con un unico ‘imperativo’: coinvolgere tutte le fasce d’età e soddisfare i più diversi interessi permettendo di trascorrere serate estive in momenti di condivisione e svago ma anche di apprendimento. Obiettivo centrato quello del Festival della cultura di Reggello ’Notti d’estate’, evento annuale, giunto alla decima edizione, organizzato dall’amministrazione di Reggello, che anche quest’anno offrirà, da oggi al 31 luglio, un calendario variegato in diverse location, dal Parco urbano di Donnini alle ville e alle chiese del territorio. Il ‘taglio del nastro’ per il festival sarà questa sera al Parco urbano di Donnini che ospiterà ’La stagione dei fiori: una piccola Bohème per grandi sognatori’, di Venti Lucenti, con musiche di Giacomo Puccini eseguite dall’Orchestra Cupiditas, in collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito delle iniziative del Maggio Metropolitano 2024. L’elenco completo degli eventi in programma, tantissimi, può essere visionato sul sito del Comune. Una iniziativa da valorizzare anche in chiave turistica come ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo (nella foto) presentando il festival: "Noi cerchiamo di aiutare a costruire il turismo diffuso cercando di valorizzare le tante iniziative che vengono roganizzate".

"Grazie a una serie di manifestazioni andremo a coinvolgere tutte le frazioni del territorio con l’ambizione di essere un festival di riferimento non solo per Reggello e la sua comunità, ma anche per l’area metropolitana" le parole del sindaco Piero Giunti.

Sandra Nistri