Crisi in Medio Oriente . Controlli rafforzati in città

Rinforzato a Firenze il presidio di sicurezza all’aeroporto di Peretola e alla stazione di Santa Maria Novella. È quanto stabilito ieri dalla Prefettura a seguito di una riunione di coordinamento delle forze di polizia alla luce della crisi in Medio Oriente. Il vertice, allargato ai rappresentanti della comunità ebraica fiorentina e al console onorario d’Israele Marco Carrai, è servito ad aggiornare gli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, commerciali, turistici, culturali oltre a quelli istituzionali.

Al momento non vengono registrate particolari criticità, ma il monitoraggio è costante anche in ragione dei numerosi eventi sportivi e non di carattere internazionale in programma nelle prossime settimane e della vocazione turistica della città. Al termine dell’incontro, specifica una nota di palazzo Medici Riccardi, sono state confermate le misure già adottate lo scorso 5 aprile, sulla scorta delle indicazioni del ministero dell’Interno, con l’attività di vigilanza di militari, polizia di Stato e sotto il coordinamento della polizia ferroviaria, alla stazione di Santa Maria Novella e nelle aree adiacenti. Sempre da ieri, inoltre, i militari sono in servizio in funzione di pattugliamento anche nelle aree attorno al Duomo e alle Gallerie degli Uffizi.

La guerra in atto tra Israele e Iran ha fatto salire la tensione anche in Italia e per questo il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha disposto nuovi servizi e il rafforzamento di quelli già in atto.