Criminalità, bilancio con il prefetto. Calano le truffe ma crescono i furti

Reati in calo sul territorio comunale di Signa. Il dato è emerso durante l’incontro che si è tenuto col Prefetto di Firenze, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessora alla polizia Locale Eleonora Chiavetta e del comandante della polizia municipale, Fabio Caciolli. È emerso così che siamo passati da 765 reati denunciati nel 2023 a 565 del 2024 (anche se mancano gli ultimi due mesi). "I dati su Signa – ha spiegato il comandante Caciolli – come riferito dal Prefetto, indicano come non ci sono, al momento, particolari criticità.

Anzi, anche se mancano ancora gli ultimi due mesi, nel 2024 si è registrata una diminuzione dei reati accertati del 27%. Non ci sono state rapine, non sono stati occupati abusivamente immobili e vi è stata una diminuzione dei furti negli esercizi commerciali.

Netta diminuzione, poi, per i reati contro il patrimonio (da 484 a 365) e di quelli contro le persone (da 80 a 43)".

"I dati presentati dalla Prefettura – hanno commentato Fossi e Chiavetta – sono il frutto di una collaborazione tra gli agenti della municipale, i carabinieri e le altre forze dell’ordine. Il risultato sul rilievo dei reati è positivo, ma non ci farà abbassare la guardia. Proseguiremo col costante lavoro di repressione e controllo ed incentiveremo la presenza attiva sul territorio dei nostri agenti, di sostegno ai cittadini e di informazione alla legalità".

L’attenzione, adesso, si concentrerà soprattutto sui furti in abitazione e su quelli di auto, oltre che contro lo spaccio di droga. I primi, infatti, sono aumentati, passando da 39 a 59; i furti di auto sono saliti da 4 a 17 e i reati collegati agli stupefacenti da 6 a 12. I dati monitorano una situazione in sviluppo, non essendo ancora concluso l’anno in corso, ma il trend appare importante.

Nel 2018, infatti, i reati complessivi registrati sul territorio erano stati 780, mentre nel 2017 si erano attestati a 701.

"Abbiamo un quadro chiaro – hanno detto il sindaco e l’assessora Chiavetta – su quelli che dovranno essere gli interventi per il futuro, a partire dai corsi di formazione su come sventare i furti in appartamento o quelli per fronteggiare le truffe online. Negli ultimi anni abbiamo raddoppiato le telecamere di videosorveglianza, abbiamo ampliato e sostenuto i gruppi di controllo di vicinato, ci siamo attivati per rafforzare l’organico della polizia municipale e presto saremo in grado di aprire il nuovo comando in via Santelli". Venerdì prossimo intanto (ore 16.30) all’Officina Odeon 5, il gruppo Exinea organizzerà un primo incontro col comandante Caciolli, proprio sul tema della sicurezza.