Corri La Vita, serata magica. Raccolti oltre cinquemila euro con la mostra Skim all’Hotel Savoy

Oltre cinquemila euro raccolti, più di cento persone presenti a una serata che ha riscosso un successo di partecipazione davvero notevole.

Oggi è stato reso noto il bilancio dell’inaugurazione della mostra di Skim organizzata dall’Hotel Savoy in favore di Corri La Vita. L’evento di fund raising è stato promosso dal Savoy in qualità di cultural e hospitality partner.

La mostra di Skim sarà aperta fino al prossimo 28 novembre. “Il viaggio tra segno e colore”, personale ispirata al tema del viaggio di Skim evoca nei suoi spettatori la metafora della corsa: una corsa, ciascuno con il proprio passo, verso un traguardo personale se non verso l’equilibrio nella vita quotidiana, con il pieno raggiungimento di sé stessi.

L’iniziativa arriva dopo la giornata clou di settembre con l’invasione di podisti per l’appuntamento della corsa solidale in cui è stato infranto il tetto delle 38.000 magliette distribuite per la XXII edizione di Corri La Vita, la manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà e che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.