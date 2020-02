Firenze, 19 febbraio 2010 - Continua il botta e risposta, sulla quarantena dopo il ritorno da aree a rischio, tra l'assessore al diritto alla Salute Stefania Saccardi e il virologo Roberto Burioni. "Non riesco a capire per quale motivo la Regione Toscana si intestardisca ad affermare che la quarantena non è necessaria. Sarebbe un minimo sacrificio per i 2.500 cittadini che porterebbe però una grandissima sicurezza per tutti gli altri". Non ha dubbi dunque Burioni sulla necessità di un periodo di isolamento per chi in questi giorni sta rientrando dalla Cina spronando la Regione Toscana alla "prudenza".

"Nessuno - aggiunge - pretende che vengano rinchiusi in un carcere: basterebbe chiedergli di rimanere a casa per due settimane. La stessa cosa che molte multinazionali chiedono ai loro dipendenti che tornano dalla Cina". Ad avviso del docente del San Raffaele di Milano, in effetti, la decisione della Regione di aprire un ambulatorio dedicato all'Osmannoro per visitare i pazienti a rischio che presentano alcuni sintomi associabili al Coronavirus non può bastare.

"Limitandosi come leggo - evidenzia - ad aprire un ambulatorio nel quale queste persone potranno recarsi in caso di malattia, quindi troppo tardi, la Regione Toscana decide di fare correre ai suoi cittadini un rischio evitabile con un minimo disagio per pochissimi di loro". La decisione, accusa Burioni, "è a mio giudizio sbagliata".

Il virologo chiude il ragionamento con una scia polemica: "Speriamo che una buona dose di fortuna possa compensare l'azzardo. Se non succederà niente, qualcuno dirà che è stato un allarme inopportuno". "Certamente - avvisa - sono gli stessi che quando rivendono l'automobile con l'airbag intatto si lamentano della spesa che hanno sostenuto per qualcosa che si è rivelato inutile, perché non sono andati a sbattere".

ROSSI - E al ricercatore in Epidemiologia dell'istituto superiore di Sanità, Paolo D'Ancona, che su Twitter sposa la proposta di Burioni ("Assolutamente ragionevole. Se tornassi dalla Cina sicuramente non andrei al lavoro o nei luoghi pubblici"), risponde il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi: "Benissimo, ma non equivochiamo oltre, è quello che la Regione sta facendo dalla prima ora, applicando, anche piu' intensamente che in altre regioni, le linee di sorveglianza disposte dal ministero della Salute".