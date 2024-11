Cocaina nelle scarpe da ginnastica . Scoperto e arrestato dai ’Falchi’. Operazione grazie a un’applicazione

La polizia ha arrestato, in zona Statuto, un cittadino marocchino di 37 anni accusato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. A seguito anche di alcune segnalazioni arrivate sul portale ‘’Youpol’’, l’app realizzata dalla polizia proprio per dare la possibilità ai cittadini di segnalare, anche in forma anonima, episodi criminosi, i ’Falchi’ della squadra mobile della questura hanno approfondito, senza tralasciare le altre zone, i controlli nel quartiere. Proprio nell’ambito di questi servizi, ieri, intorno alle 20, i poliziotti in borghese, hanno notato in via Locatelli un uomo avvicinarsi ad un’automobile parcheggiata e cedere un involucro al conducente del mezzo. Gli agenti sono immediatamente intervenuti fermando il presunto pusher in via Corridoni, trovandolo in possesso di oltre 500 euro tutti suddivisi in banconote di piccolo taglio e nascosti all’interno di una scarpa da ginnastica oltre 20 grammi di cocaina.