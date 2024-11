Ciclovia dell’Arno. Al via il completamento del tratto verso le Signe

Ciclovia dell’Arno, al via il completamento dei tratti tra Scandicci, Lastra e Signa. Il sì è arrivato dal consiglio di Metrocittà che ha approvato un atto integrativo dell’accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Città Metropolitana, comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa per la progettazione di fattibilità tecnico-economica di alcuni tratti di completamento per la ciclovia dell’Arno.

La delibera, che presenta aggiornamenti anche in ordine alla planimetria e al cronoprogramma, è stata proposta dalla consigliera Alessandra Innocenti, delegata al Pums – Piano urbano mobilità sostenibile, ciclovie e Piste ciclabili. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività per la progettazione (esecutiva compresa), fino ad euro 150.000, per euro 90.000 sul bilancio dell’anno 2024, 60.000 sul 2025, oltre ad euro 30.000,00 già investiti per la progettazione di fattibilità tecnico-economica. I finanziamenti sono a carico della Città Metropolitana di Firenze.

Grazie al nuovo atto si punta a integrare i percorsi pedonali tra i comuni rivieraschi, soprattutto nell’area intorno al ponte pedociclabile sull’Arno che unisce Badia a Settimo e San Donnino.