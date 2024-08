Centri estivi, la carica dei 300: "Aule a cielo aperto e tanti giochi"

Un viaggio della creatività sostenibile con esperienze e attività di arte, teatro, circo, giornalismo, giochi all’aria aperta, letture e gite fuori porta. Sono le proposte, tante e diversificate, per la promozione di una cultura della sostenibilità, dell’inclusione e della solidarietà dei centri estivi ’Le Rondini’. Un’offerta che ha visto la partecipazione di 300 ragazzi che hanno invaso parchi e scuole del territorio sancascianese. Per la precisione sono stati 311 gli iscritti ai centri estivi iniziati a luglio e che hanno visto la presenza di 127 i piccoli e 184 più grandi. "I centri – commenta il sindaco Roberto Ciappi – hanno riscosso un grande successo perché abbiamo allestito delle vere e proprie aule e laboratori all’aperto e al chiuso che hanno puntato al gioco e al divertimento. Sono stati apprezzati anche per la qualità e l’eterogeneità delle proposte, tese a valorizzare le potenzialità, l’autonomia e la partecipazione di ogni bimbo".

Nella primaria Niccolò Machiavelli del capoluogo si è svolto ’Gaia 2030’ mentre presso la scuola media Ippolito Nievo e nell’area del Parco Policrosalus, adiacente alla scuola di via della Libertà Cooperativa, si è tenuto il programma delle attività della Stadera ’E-state con noi’. La scuola dell’infanzia del capoluogo ha ospitato invece il ’Centro estivo Piccoli’ con l’associazione Cetra (Cultura, Educazione, Turismo e Ricerca Archeologica). Particolarmente ampia l’offerta delle attività che ha proposto laboratori affiancati da esperti, gite sul territorio per la ricerca delle erbe officinali, uscite in piscina, esperienze teatrali, circensi e artistiche, attività sportive e motorie a contatto con la natura, corsi di giornalismo, progetti di artigianato, grafico-pittorici, manuali, espressivi e ludici.

AnSet