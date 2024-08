Cento anni di passioni. Auguri Pontassieve!

Pontassieve calcio tra passato, presente e futuro. La società ha celebrato i 100 anni di storia con tutti gli sportivi allo stadio comunale ed è stata un’occasione per far ritrovare vecchi compagni di squadra, allenatori, dirigenti e tifosi, insieme agli attuali tesserati e le famiglie. C’è stata anche una partita tra Vecchie Glorie e a seguire la cerimonia di premiazioni con tante emozioni. Regia organizzativa del Comitato per il Centenario, presieduto da Stefano Naddi.

"Un lungo percorso ricco di storia e di gloria - afferma il presidente del Pontassieve, Sebastiano Giusti -. Fra le varie iniziative la mostra fotografica nei locali dello stadio che lascia una traccia indelebile di questi 100 anni ricchi di successi, di legame con il territorio e di tante persone eccezionali. Un anno particolare fu il 1975 con l’inaugurazione del nuovo e bellissimo stadio. Molte soddisfazione e qualche rammarico, vittorie e sconfitte ottenute e superate con idee, partecipazione e l’impegno di dirigenti, volontari e atleti. Grazie a chi ci è stato e a chi ci sarà nel futuro".

Il presente è rappresentato dalla squadra di Promozione agli ordini di mister Marco Guidi, con vice Filippo Sansone. Lo staff: direttore sportivo Mattia Duradoni, collaboratore tecnico Fabrizio Pasquini, preparatore portieri Daniele Poggesi, fisioterapista Saulo Gherardelli, team manager Carlo Pandolfi. Rosa giocatori. Portieri: Limentra e Morandi. Difensori: Arias, Coppini, Fani, M. Mengozzi, N. Mengozzi, Serrotti. Centrocampisti: Bencini, Carnevale, Fantechi, Nocentini, Papini, Salvadori. Esterni: Giannelli, Marucelli, Pretelli. Attaccanti: Bourezza, Cragno, Latini, Mannini, Romanelli.

In calendario mercoledì 28 agosto alle 20 amichevole Pontassieve-Lastrigiana. Domenica 1 settembre al via la stagione ufficiale con la Coppa Italia Promozione Audax Rufina-Pontassieve alle 20,45 allo stadio Fabio Bresci di Rufina. Ed ora il Pontassieve ha lo sguardo rivolto al futuro per raggiungere risultati di prestigio nel calcio dilettanti e giovanile, con stretto legame al paese, al territorio e alle famiglie, portando avanti nuovi progetti e migliorie dell’impiantistica.

Francesco Querusti